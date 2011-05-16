Тимошенко захворіла

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО планують найближчим часом оскаржити в Апеляційному суді міста Києва рішення Печерського районного суду про визнання законною постанову Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи проти колишнього керівника уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам після оголошення Печерським райсудом свого рішення.

«Апеляція буде подана практично найближчим часом. Єдине, що Ю.ТИМОШЕНКО зранку була з температурою, погано себе почувала, тому вона не мала можливості прийти на оголошення рішення у даній справі, але апеляція буде подана, я думаю, завтра», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас захисник сумнівається, що Апеляційний суд Києва визнає незаконним рішення Печерського районного суду Києва. «Ми не очікуємо правосуддя і від Апеляційного суду міста Києва. Всі, хто бачив справу ЛУЦЕНКА, хто зараз був присутній в залі Печерського суду, розуміють, що правосуддя і Печерський суд - це далеко не однокорінні слова», - додав він.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО підкреслив, що після отримання двох рішень суду – Печерського районного та Апеляційного суду Києва – з’являться підстави для звернення до Європейського суду з прав людини. «Ми пройдемо цей шлях задля того, щоб мати юридичну можливість звертатися до Європейського суду з прав людини. Я переконаний, що Європейський суд в нормальні встановлені відповідними процедурними регламентними нормами розгляне скаргу Ю.ТИМОШЕНКО і винесе справедливе й обгрунтоване рішення», - переконаний він.

С.ВЛАСЕНКО переконаний, що за результатами розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО Печерський суд повинен був скасувати постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи як незаконну. «Іншого рішення, ніж скасовувати сьогодні постанову про порушення кримінальної справи, у суду не було», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала у Печерський райсуд Києва скаргу з вимогою визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

16 травня Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури України про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.