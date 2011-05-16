Клюєва просять розібратися в конфлікті навколо «Лісового»

Народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА з проханням розібратися в конфліктній ситуації, що склалася навколо ринку «Лісовий».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Ухвалюючи рішення про ліквідацію тих чи інших ринків, влада має враховувати, що тим самим вона викидає людей на вулицю. Ринок «Лісовий» - це більш як одна тисяча робочих місць, і у разі його ліквідації всі вони залишаться без роботи. Наскільки мені відомо, розпорядження київської влади стосувалося демонтажу незаконно встановлених МАФів, а ринок «Лісовий» - це цілісний майновий комплекс. Можливо, йдеться про банальний земельний перерозподіл, жертвою якого знову стають люди. Тому я добиватимуся законного розв’язання цього конфлікту», - наголосила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що звернулася до першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України А.КЛЮЄВА з проханням розібратися в конфліктній ситуації, що склалася навколо ринку «Лісовий».

Голова парламентського комітету вважає, що нинішній конфлікт з підприємцями в Києві – це черговий епізод наступу влади на права людей. «Це або державне рейдерство, або спроба перерозподілу землі з боку місцевої влади», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Влада так і не навчилася жити в 21-му столітті. Вона так і не зрозуміла, що не можна людей позбавити останнього конституційного права, позбавити останнього місця роботи і при цьому змусити мовчати. Каральними заходами, димовими шашками і заслонами «Беркута» влада доб`ється лише однієї мети – відкриті цивілізовані протести переростуть в партизанські дії», - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Саме тому більш як 200 громадських організацій ухвалили рішення провести 19 травня Весняний марш протесту під стінами Верховної Ради. Він відбуватиметься в рамках Всеукраїнської акції «Вперед», яка об`єднала представників усіх регіонів України в боротьбі за свої права.

Коментуючи заяви представників Кабінету міністрів про те, що уряд готовий піти назустріч підприємцям у питаннях спрощеної системи оподаткування і зниження розмірів єдиного соціального внеску, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Раніше ми неодноразово чули подібні обіцянки, але жодна з них не була виконана. Наші законопроекти зібрані в єдиний пакет «Народна реформа» і подані до парламенту. Подивимося, чи будуть вони враховані при ухваленні поправок до Податкового кодексу. Поки ж ми бачимо, що урядовці всіляко перешкоджають проведенню мирної акції протесту 19 травня і не дають можливості людям організовано виїхати до Києва. Я офіційно попереджаю, що, якщо автоперевізникам заборонять доставляти людей до столиці, вони організують піший похід на Київ. Не треба примушувати народ мовчати».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві за непокору працівникам міліції, які забезпечували охорону правопорядку під час демонтажу працівниками ДП "Київблагоустрій" торгових кіосків біля станції метро "Лісова", було затримано 12 чоловік.

За даними Центру громадських зв`язків ГУМВС України в місті Києві, працівники держпідприємства виконували розпорядження прокуратури про демонтаж п`яти кіосків, але їм почали чинити опір власники споруд. Для охорони правопорядку і забезпечення виконання розпорядження під час процедури демонтажу МАФів було задіяно близько 100 працівників міліції.

За інформацією ряду ЗМІ, в результаті інциденту постраждали близько 10 чоловік.

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ запевнив, що демонтаж МАФів біля столичної станції метро «Лісова» відбувається законно.

У прес-службі прокуратури Києва заявили, що МАФи біля станції метро «Лісова» були встановлені з порушенням вимог законодавства, тому їх демонтують.