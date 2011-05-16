Слідчий Генпрокуратури наполягає, що випустив звинуваченого сам

У Генеральній прокуратурі України спростовують повідомлення деяких засобів масової інформації про звільнення голови фракції Блоку Черновецького у Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО з-під варти за особистого втручання керівництва відомства.

Про це йдеться у переданій УНІАН Відділом зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України заяві слідчого.

«Сьогодні у електронних засобах масової інформації з’явилося повідомлення про те, що начебто за особистого втручання керівництва Генеральної прокуратури Денису КОМАРНИЦЬКОМУ змінено міру запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд», - сказано у заяві.

«Я, Микола НІКОЛАЄВ, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України категорично заявляю, що рішення про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Денису КОМАРНИЦЬКОМУ прийнято мною особисто. Слідство у справі завершується, і справу найближчим часом буде направлено до суду», - наголосив слідчий.

Водночас він зауважив, що справа щодо зятя мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В’ячеслава СУПРУНЕНКА, який обвинувачується у вчинені цього ж злочину, виділена в окреме провадження, у зв’язку з оголошенням його у міжнародний розшук.

«Подібні заяви у ЗМІ неприпустимі і є фактично втручанням у слідство», - наголосив слідчий.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти В.СУПРУНЕНКА і Д.КОМАРНИЦЬКОГО за скоєння ними розбійного нападу у змові з групою осіб.

Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗу.

Д.КОМАРНИЦЬКОМУ інкримінується скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб (ст.187 ч.2 Кримінального кодексу України).

Сьогодні, 16 травня, адвокат Андрій ФЕДУР повідомив УНІАН, що слідчий Генеральної прокуратури звільнив Д.КОМАРНИЦЬКОГО з-під арешту на підписку про невиїзд.