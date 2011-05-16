Кабмін призначив чергових на Трійцю та День Конституції
22:28, 16 травня 2011Політика
3046 0
Розпорядження на офіційному сайті
Кабінет міністрів призначив чергових урядовців у вихідні дні на свято Трійці (12 червня) та День Конституції (28 червня).
Відповідне розпорядження №411 від 16 травня розміщено Урядовому порталі.
Згідно з документом, 11 червня черговим призначено міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА, 12 червня – міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ, 13 червня – міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА.
26 червня черговим призначено віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА, 27-го - міністра культури – Михайла КУЛИНЯКА, 28-го – міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter