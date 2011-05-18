Покоївка, яка звинувачує голову МВФ, живе в будинку для хворих СНІДом

Проблеми глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка Стросс-Кана, який за підозрою в скоєнні злочину сексуального характеру поміщений в нью-йоркську в`язницю, набули нового характеру - як з`ясувалося, його передбачувана жертва знімала квартири в будинках, де проживали виключно носії ВІЛ і хворі на СНІД, пише у четвер газета New York Post.

Як повідомляє РІА "Новости",за даними видання, 32-річна покоївка, яка емігрувала в США із Західної Африки, починаючи з січня, проживала з своєю 15-річною дочкою в будинку, який Об`єднане товариство носіїв ВІЛ і хворих на СНІД Гарлема призначає виключно для дорослих, уражених цим вірусом, і членів їх сімей.

Газета з`ясувала, що і раніше жінка знімала квартиру в Бронксі в одному з будинків, зарезервованих Гарлемським товариством хворих на СНІД.

Співробітник товариства заявив, що, щоб одержати квартиру в будинку, де живе ймовірна жертва Стросс-Кана, принаймні, одна доросла людина в сім`ї повинна бути носієм ВІЛ або хворою на СНІД. При цьому в будинок не допускаються здорові дорослі люди, у дітей яких виявлений вірус.

Як стверджує газета, жінка проживає в будинках під патронажем Гарлемського товариства хворих на СНІД з 2008 року.

Куратор будинку, де живе емігрантка, підтвердив, що вона проживає в квартирі одна разом з дочкою.