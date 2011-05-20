Опозиція на знак протесту залишила Верховну Раду

Народні депутати з фракцій "БЮТ-Батьківщина" та «Наша Україна – Народна Самооборона» на знак протесту проти кримінального переслідування екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО зазначив, що на сьогодні «здоров’я і життя Юрія ЛУЦЕНКА під загрозою».

За словами М.МАРТИНЕНКА, оголошена екс-міністром акція голодування може призвести до трагічних наслідків.

«Прокуратура скинула з себе відповідальність за здоров’я і життя опозиційного політика, а тепер цинічно дає поради, мовляв, заявляйте клопотання у судовому засіданні», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

Він вважає, щодо екс-міністра вже давно мали змінити запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

На думку депутата, до Ю.ЛУЦЕНКА «влада застосовує подвійні стандарти».

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що 87 депутатів з фракції НУ-НС звернулися до Печерського райсуду Києва «із закликом негайно звільнити його з-під варти».

За його словами, зібрано близько 100 підписів депутатів для того, щоб взяти Ю.ЛУЦЕНКА на поруки.

«В разі потреби ми готові також негайно внести за нього грошову заставу – всю суму, яку інкримінують Ю.ЛУЦЕНКУ», - сказав М.МАРТИНЕНКО, додавши, що це узгоджена позиція депутатів, які підписали звернення до суду.

М.МАРТИНЕНКО вважає, що «тоді зникнуть будь-які, навіть формальні зачіпки для його подальшого тримання під вартою».

«Якщо Ю.ЛУЦЕНКО не буде негайно випущений на волю, то вся відповідність за можливі трагічні наслідки його голодування повністю ляже на владу та її найвище керівництво», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

Він підкреслив, що сьогодні на знак протесту проти переслідування опозиційних політиків народні депутати з фракцій "БЮТ-Батьківщина" та «Наша Україна – Народна Самооборона» залишають сесійну залу. Зокрема члени фракції НУ-НС Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ та Володимир АР’ЄВ були на засіданні Верховної Ради у білих футболка з написами «Свободу Луценку!».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генеральної прокуратури України, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу. 28 січня прес-служба ГПУ повідомила, що встановлені досудовим слідством збитки державі становлять понад 970 тис. грн.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.