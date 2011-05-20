Одеська облрада просить в Азарова батальйон внутрішніх військ

Одеська обласна рада просить Кабінет Міністрів розмістити в районному центрі Болград батальйон внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняли депутати Одеської облради сьогодні на сесії.

Депутатська більшість, основу якої складає фракція Партії регіонів, підтримала ініціативу голови облради Миколи ПУНДИКА, який мотивував створення додаткового контингенту внутрішніх військ з дислокацією в Болграді «погіршенням криміногенної обстановки на Одещині, а також існуючим геополітичним протистоянням на півдні області».

Разом з тим, сесія відхилила ініціативу депутата Костянтина ГРІНЧЕНКА від партії «Родина» (до групи входять три депутати) про прийняття від імені членів Одеської облради «Звернення до Адміністрації Президента з приводу львівських подій 9-го травня».

«У зв`язку з тим, що проект Звернення підготовлений російською мовою, крім того, має політичну складову і не розглядався на погоджувальній раді, пропоную не підтримувати проект звернення К.ГРІНЧЕНКА», – заявив перший заступник голова облради, «регіонал» Микола ТИНДЮК.

Ініціативу «Родини» підтримали 14 депутатів, “проти” проголосували 62.

У райцентрі Болград, де раніше дислокувалася 1-а аеромобільна дивізія, зараз ведуться відновні роботи на території колишньої 45-ої бригади, на базі якої до 2015 року планується розгорнути окрему механізовану бригаду, основу якої складатимуть військовослужбовці контрактної служби з числа місцевих жителів.