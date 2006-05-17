Дочка розкрила таємницю розлучення Пугачової

Крістіна Орбакайте розкрила своєму партнеру по фільму "Любовь-морковь" Гоші Куценку справжню причину розлучення своєї матері з батьком Міколасом Орбакасом. За словами співачки, приводом для сімейного скандалу стала провина Міколаса - батько Крістіни пропив дитячу кролячу шапку.

У фільмі Олександра Стриженова "Любовь-морковь" Крістіна і Гоша грають сімейну пару, яка знаходиться на стадії розлучення. Робота настільки зближувала артистів, що вони стали справжніми друзями.

Переживаючи драму на знімальному майданчику, і Орбакайте і Куценко поринули у спогади. У обох за плечима був невдалий досвід сімейного життя. Обидва пережили розлучення з коханими людьми. Крістіна - з Володимиром Пресняковим і Русланом Байсаровим, Гоша - з Марією Порошиною.

Зокрема, Крістіна розповіла Гоші Куценку сімейну історію, яку до цього часу зберігала у таємниці. Одного разу, обідаючи з Куценком на знімальному майданчику, Крістіна видала Гоші дійсну історію розлучення її батьків - Алли Пугачової і Міколаса Орбакаса, повідомляє газета "Життя".

За словами Крістіни, жили її батьки тоді дуже скромно. Мати зібрала гроші на дитячу кролячу шапку, яка коштувала 25 рублів. На ті часи це було ціле багатство, та й такі шапки вважалися дефіцитом.

Одного разу Пугачова віддала Міколасу всі гроші і відправила його до магазину. Повернувся він тільки на третю добу - п`яний і з порожніми руками. Побачив дружину і сказав: "Алла! Дай грошей, труби горять! Похмелитися треба". У відповідь Пугачова сказала чоловікові все, що думала, і виставила його за двері. Після цього їх шлюб розпався.

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