Суд над Луценком буде закритим

Як повідомила дружина екс-міністра внутрішніх справ Ірина Луценко, суд у понеділок буде закритим, оскільки поряд з іншими 47 томами розглядатиметься 18-й том, що є таємним, пише Gazeta.ua. Вона також припустила, що навіть її можуть не пустити на розгляд.

"Допуск матиме обмежена кількість людей. Лише ті адвокати які мають допуск форми 3. Навіть я можу не потрапити на суд, бо в мене форми 3 не має. Відповідно вони зроблять закритим весь процес...", - повідомила Ірина Луценко.

Зі слів чоловіка вона знає, що в тому томі знаходяться оригінали наказів і різних документів копії яких, утім, є в інших 46 томах.

"Звідси ми робимо висновок, що це все було сплановано з самого початку прокуратурою. Введено цей дивний таємний том для того щоб зробити процес закритим. Що то за таємниця, копії якої є в інших томах", - наголосила дружина екс-міністра.

Вона повідомила, що Юоій Луценко підготував відповідну заяву на суд, однак є побоювання, що його не привезуть через стан здоров`я, "або привезуть, і сам процес буде закритий і не допустять навіть депутатів і адвокатів, бо в деяких не має допуску".

На запитання журналістів, чим він займається, вона сказала, що Юрій Луценко читає, незважаючи на брак сил.

"Перечитав Акуніна, Ремарка. Постійно ношу йому книги. Він просить, щоб тільки тоншого формату, бо велику книжку тяжко тримати. У нього і так близорукість, ще й концентруватися складно",- зазначила вона.