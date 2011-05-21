Тимошенко вимагатиме суду присяжних

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вимагатиме проведення суду присяжних під час розгляду в суді її кримінальної справи.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі "Шустер Live".

"У нас Конституція передбачає суд присяжних, і я звертатимуся до судової системи, щоб судив суд присяжних", - сказала вона.

Савік ШУСТЕР після цього провів в студії опитування, яке показало, що більшість присутніх глядачів не вірять, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО буде чесний.

"Я теж хочу суду тому, що в суді нам є, що показати, і саме тому ми пішли до Печерського суду, але те, що суди в Україні не судять, а виконують замовлення, це очевидно", - підкреслила вона.