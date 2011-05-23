НКЗУ просить Луценка зберегти життя і сили для боротьби

Народний комітет захисту України просить суддів, які розглядатимуть справу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, виявити громадянську мужність і виходити у своїх рішеннях не із вказівок Адміністрації Президента України, а діяти за вимогами закону, покликом сумління та справедливості.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НКЗУ.

Як підкреслюють автор заяви, “майже півроку без жодних вагомих підстав утримується під вартою член Народного комітету захисту України, екс-міністр внутрішніх справ, опозиціонер Юрій ЛУЦЕНКО. Для цілого світу зрозуміло, що це відверта помста Ю.ЛУЦЕНКОВІ за його діяльність як одного з лідерів Помаранчевого майдану, а в останній час – принципового опозиційного діяча”.

За словами членів НКЗУ, “злочинний режим призвів до того, що в Україні вперше після комуністичних часів з’явилися політичні в’язні, розгортається широкомасштабна кампанія переслідування, цькування тих, хто не сприймає «генеральну лінію» Партії регіонів і їх сателітів, згортаються основні здобутки демократії”.

У зв’язку з цим НКЗУ просить міжнародну громадськість посилити свою увагу до “протиправної діяльності, яку розгорнула нинішня влада України, посилити тиск на Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою гарантування громадянських прав і свобод у нашій країні”.

Також автори заяви звертаємося до Ю.ЛУЦЕНКА з проханням припинити голодування, “адже, як з’ясувалося: для цієї влади життя людини нічого не значить. У цих умовах найголовніше – зберегти життя та сили для подальшої політичної боротьби”.

“Народний комітет захисту України вимагає від влади припинити беззаконня та звільнити Ю.ЛУЦЕНКА, замінивши міру запобіжного заходу на підписку про не виїзд. Репресії та примітивна помста не зупинять падіння довіри громадян до цієї влади, не об’єднає країну та не зробить її громадян заможнішими”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 має розпочатись попереднє засідання в Печерському райсуді, який має розглядати справу Ю.ЛУЦЕНКА по суті.

За даними “Народної самооборони”, Ю.ЛУЦЕНКА вже доставили з Київської лікарні швидкої допомоги в Печерський райсуд.

Судове засідання вирішено зробити закритим, оскільки нібито буде розглядатись один з томів кримінальної справи, який є таємним.