Луценка судять у залі, де розглядалися справи Колеснікова і Кушнарьова

Печерський районний суд міста Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, переважна більшість журналістів, фотокореспондентів та телеоператорів не змогли потрапити до зали суду, в якій можуть поміститися дуже мало людей.

До зали судового засідання вдалося потрапити групі народних депутатів, зокрема, Миколі КАТЕРИНЧУКУ, Сергію ВЛАСЕНКУ, Андрію ШЕВЧЕНКУ та іншим.

Судове засідання відбувається в тому ж залі суду, де колись розглядалися справи проти нинішнього віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА та покійного лідера парламентської фракції Партії регіонів Євгена Кушнарьова.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генеральної прокуратури України, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу. 28 січня прес-служба ГПУ повідомила, що встановлені досудовим слідством збитки державі становлять понад 970 тис. грн.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.