Тимошенко прийшла на «судилище» над Луценком

Екс-прем`єр-міністр України, лідера партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прийшла до Печерського районного суду столиці, щоб підтримати колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, справа якого сьогодні розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я думаю, що всі ви бачили, як виглядає Ю.ЛУЦЕНКО. Я думаю, що всі ви бачили, що він, по-суті, втратив своє здоров’я, і що він людина, яка голодувала майже 30 днів, бореться за свободу, за Україну так, як він може».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що «такі люди, як Ю.ЛУЦЕНКО, і є Героями України, це люди, які увійдуть в історію, це люди, які не ламаються, коли їх ламають, і не принижуються, коли їх намагаються принизити».

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, якщо таких людей, як Ю.ЛУЦЕНКО, в Україні буде достатньо, то ця влада, яку не поважають не тільки в Україні, але й у світі, «не має шансів бути владою в Україні».

«Я прийшла для того, щоб підтримати Ю.ЛУЦЕНКА, щоб ще раз сказати, що і він, і багато таких патріотів, як він (і я, і наша команда), ми готові боротися за свободу України», - наголосила вона.

Лідер партії «Батьківщина» зазначила, що на сьогодні 96% українців не вірять у справедливе правосуддя в Україні, і цей судовий процес над Ю.ЛУЦЕНКОМ «є не судом, а судилищем».