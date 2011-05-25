Оголошення переможців конкурсу малюнка серед дітей із цукровим діабетом

У 2011 році Асоціація дитячих ендокринологів України продовжила започатковане минулого року свято дитячої творчості для маленьких пацієнтів.

1 червня 2011 року, у Міжнародний День захисту дітей, на Майдані Незалежності в Києві об 11:00 буде урочисто оголошено переможців Другого всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка серед дітей із цукровим діабетом.

На авторів 12-ти кращих робіт чекатимуть нагороди від санофі-авентіс Україна.

Упродовж квітня 2011 року тривав Другий всеукраїнський конкурс малюнка серед дітей із цукровим діабетом. З 8 по 28 квітня під час візиту до лікаря-ендокринолога діти, що хворіють на цукровий діабет, разом зі своїми батьками мали змогу дізнатись детальну інформацію про умови участі в конкурсі та заповнити відповідну анкету. Під час наступного візиту маленькі пацієнти передавали лікареві один або декілька малюнків на теми «Моя сім’я», «Мої друзі», «Моє майбутнє», «Мій край», «Мій улюблений герой», «Домашні улюбленці.

Цього року участь у конкурсі прийняло більше 600 дитячих малюнків, яке оцінювало журі у складі:

Жан-Поля ШОЄРА – генерального директора санофі-авентіс в Україні і Білорусі,

Наталії ЗЕЛІНСЬКОЇ – головного дитячого ендокринолога МОЗ України та президента Асоціації дитячих ендокринологів України,

Павла ШИЛЬКА (DJ Паша) – радіо- та телеведучого, шоумена, президента Gala Media Group,

Марії БУРМАКИ – співачки, народної артистки України.

У рамках заходу об 11:15 відбудеться прес-брифінг, а також виставка робіт учасників та переможців конкурсу.

Запрошуємо Вас розділити з дітьми радість творчості та перемоги, і взяти участь у створенні вітражу із зображенням символу Другого всеукраїнського конкурсу малюнка.

Акредитація:

Тел. (063) 282-44-10

E-mail: yulia.chernomorets@gmail.com

Контактна особа – Юлія ЧЕРНОМОРЕЦЬ