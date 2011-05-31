Бютівці пішли і повернутися не обіцяли

Фракція “БЮТ-Батьківщина” сьогодні не планує повертатися у сесійну залу парламенту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат цієї фракції Володимир ФІЛЕНКО.

Він зазначив, що зараз відбудеться засідання фракції “БЮТ-Батьківщина”.

За його словами, фракція не повертатиметься в сесійну залу, оскільки наполягає на тому, щоб в парламенті з інформацією про справи проти лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО виступив саме генеральний прокурор Віктор ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про заслуховування завтра інформації Генеральної прокуратури про кримінальні справи, порушені проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Документом передбачено, що цьому відомству надається право самостійно визначити доповідача. Фракції більшості підтримали постанову.

Водночас фракція "БЮТ-Батьківщина" на знак протесту залишила сесійну залу.