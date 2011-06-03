Губернатор Київщини обіцяє «предметну розмову» щодо Богуслава, Білої Церкви...
Чиновники лише інтерв’ю дають?
Губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що питання запровадження єдиної методики нарахування тарифів на послуги ЖКГ та підготовки житлово-комунального сектору до осінньо-зимового періоду будуть обговорюватися під час засідання колегії Київської обласної державної адміністрації 9 червня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.
За словами губернатора, на Київщині здійснено моніторинг цін на ринку послуг ЖКГ та якість їх надання населенню, і «є питання» до ряду районів і міст області.
«Мене обурює, коли керівники чекають вказівки зверху, не розуміючи своєї ролі у цій важливій справі. Наприклад, як може в інтерв’ю одному з центральних телеканалів міський голова Богуслава розповідати, що тарифи високі через те, що вода розкрадається! А яка його роль? Тому переконаний, що більш предметна розмова і щодо Богуслава, Білої Церкви та ряду інших міст у нас ще попереду», – зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.
Водночас говорячи про питання, які першочергово стоять на порядку денному в регіоні, голова Київської ОДА відзначив, що, незважаючи на повну готовність області до оздоровлення і відпочинку дітей, його, як керівника, турбує забезпечення санітарно-епідеміологічної ситуації в таборах відпочинку та інших місцях масового перебування людей: ринків, зон відпочинку, парків, пляжів. З цього приводу дані відповідні доручення санепідемстанції, а також створені робочі групи, які долучаться до перевірок.