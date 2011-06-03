Губернатор Київщини обіцяє «предметну розмову» щодо Богуслава, Білої Церкви...

Губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що питання запровадження єдиної методики нарахування тарифів на послуги ЖКГ та підготовки житлово-комунального сектору до осінньо-зимового періоду будуть обговорюватися під час засідання колегії Київської обласної державної адміністрації 9 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.

За словами губернатора, на Київщині здійснено моніторинг цін на ринку послуг ЖКГ та якість їх надання населенню, і «є питання» до ряду районів і міст області.

«Мене обурює, коли керівники чекають вказівки зверху, не розуміючи своєї ролі у цій важливій справі. Наприклад, як може в інтерв’ю одному з центральних телеканалів міський голова Богуслава розповідати, що тарифи високі через те, що вода розкрадається! А яка його роль? Тому переконаний, що більш предметна розмова і щодо Богуслава, Білої Церкви та ряду інших міст у нас ще попереду», – зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас говорячи про питання, які першочергово стоять на порядку денному в регіоні, голова Київської ОДА відзначив, що, незважаючи на повну готовність області до оздоровлення і відпочинку дітей, його, як керівника, турбує забезпечення санітарно-епідеміологічної ситуації в таборах відпочинку та інших місцях масового перебування людей: ринків, зон відпочинку, парків, пляжів. З цього приводу дані відповідні доручення санепідемстанції, а також створені робочі групи, які долучаться до перевірок.