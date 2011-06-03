Бютівцям у ГПУ заявили, що Пшонка - в лікарні, а Кузьмін - у відрядженні

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» продовжать наполягати на зустрічі з генеральним прокурором Віктором ПШОНКОЮ з приводу скарг лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, депутати не змогли отримати пояснень від генерального прокурора В.ПШОНКИ.

«Помічник генпрокурора повідомив нам, що ПШОНКА захворів, а тому не може з нами зустрітися», - сказав депутат Роман ЗАБЗАЛЮК після відвідання Генеральної прокуратури.

Він зазначив, що «БЮТ-Батьківщина» і надалі вимагатиме від Генерального прокурора дати відповідь на подану Ю.ТИМОШЕНКО скаргу.

«Ми будемо ходити сюди, на Різницьку, допоки не отримаємо відповідь», - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» прийшли сьогодні до Генеральної прокуратури, щоб зустрітись з В.ПШОНКОЮ і вимагати від нього виконати службові обов’язки та дати відповідь на подану Ю.ТИМОШЕНКО скаргу з вимогою скасувати постанову про порушення проти неї кримінальних справ та низку незаконних дій слідчих та прокурорів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральна прокуратура України заявивла, що виконуючий обов’язки генпрокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ був готовий зустрітися з народними депутатами від «БЮТ-Батьківщини», але вони відмовилися спілкуватися з ним.