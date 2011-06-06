На декларований 21 напрямок реформ не вистачає ресурсів?

Екс-прем‘єр-міністр, керівник Центру соціально-економічних ініціатив, член політради партії «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ закликає опозицію об’єднатись навколо вимоги до влади скоригувати її політику реформ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, критика Президента на адресу уряду на останньому розширеному засіданні Кабінету міністрів є свідченням того, що влада наблизилась до розуміння критичного стану, в якому перебувають задекларовані рік тому реформи.

Така форма критики уряду, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, дозволяє зробити висновок, що ця корекція уявляється у дещо примітивному вигляді – як необхідність зміни конкретних персоналій. «Одних звільнити, інших – призначити, третіх – залишити при посадах, але щоб знали, що їх також можуть зняти в будь-який момент», - зауважив він.

Тоді як, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, корекція політики реформ повинна передбачати як переоцінку нинішнього стилю управління, так і впровадження низки інституційних змін.

При цьому, наголосив він, завдання опозиції полягає не просто у критичній оцінці провалів влади, а передусім у формуванні консолідованих альтернативних пропозицій. «Саме тому вимога корекції політики реформ повинна стати спільною платформою тих політичних сил, які опонують владі», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він вважає за доцільне винести на публічне обговорення напрямки корекції курсу реформ, зокрема, питання визначення пріоритетів. «Сьогодні декларується 21 напрямок реформ, хоча очевидно, що ні кадрових, ні фінансових ресурсів для їхнього проведення не вистачає. Необхідно визначити кілька пріоритетів, максимум шість, реалізація яких дозволить накопичити «критичну масу перетворень» та вивести процес модернізації з глухого кута», - наголосив він.

Ще один напрямок для обговорення - дотримання прийнятих для суспільства моральних і правових принципів. За словами Ю.ЄХАНУРОВА, суспільство повинно бачити, що реформи відбуваються в інтересах розвитку держави, а не вузького прошарку людей, які «надзвичайно далекі від народу».

«Ситуація, коли під гаслами реформ зростає бідність населення і збагачуються бізнесові групи, що наближені до влади, призводить до того, що в суспільстві формуються контрреформаторські настрої. Гірше того, готується новий грунт для повернення у владу популістів, через бездіяльність яких країна вже втратила кілька важливих років», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Також він вважає, що влада має розширити коло союзників політики реформ. За його словами, сьогодні союзниками влади виступає олігархія і великий капітал, які мають економічні преференції від неї та бюрократія. Водночас, він переконаний, що реформи матимуть успіх, якщо вони будуть націлені на розвиток середнього класу.

Ю.ЄХАНУРОВ висловився і за необхідність інституційних змін в управлінні реформами. Він зауважив, що після повернення до Конституції 1996 року інституційні конфлікти у владній конструкції не ліквідовано. «Вони набули дещо інших рис, проте так само відіграють нищівну дестабілізуючу роль в процесах управління та модернізації економіки», - вважає він.

«Сьогодні Адміністрація Президента надає вказівки та доручення без жодної відповідальності, а уряд, фактично, працює на «замовлення» і відповідає за усі негаразди», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словам, необхілно внести зміни до Конституції, передбачивши, що або Президент очолює виконавчу владу і бере відповідальність за державну політику, або скасовуються нещодавні зміни в рамках так званої «адміністративної реформи» і Кабінет міністрів стає повноважним вищим органом виконавчої влади із визначеною сферою відповідальності.