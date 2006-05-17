Ющенко призначив нового голову Чернівецької ОДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира КУЛІША з посади Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав 17 травня.

Іншим указом Президент призначив В.КУЛІША головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава держави звільнив Миколу ТКАЧА з посади голови Чернівецької ОДА. Відповідний указ Президент підписав 17 травня.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення зробити подання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про звільнення з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації М.ТКАЧА.

Як повідомив журналістам прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, таке рішення прийняте у зв`язку з переходом М.ТКАЧА на наукову роботу.