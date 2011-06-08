Обмеження для нардепів-пенсіонерів погодили з МВФ

Світовий банк (СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) узгодили зміни до законопроекту про пенсійну реформу, запропоновані урядом України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

За словами С.ТІГІПКА, законопроект про пенсійну реформу «з вірогідністю 99% буде проголосований народними депутатами до кінця парламентської сесії».

На думку урядовця, в проведенні пенсійної реформи найбільше зацікавлені саме пенсіонери. „Під час доопрацювання законопроекту про пенсійну реформу уряд пішов на серйозні поступки, до закону було внесено 11 принципових змін, починаючи від введення одноразової виплати при виході на пенсію лікарям, вчителям і працівникам соціальної сфери й закінчуючи спрощенням механізму перерахунку пенсії”, - сказав С.ТІГІПКО під час наради в міністерстві. За його словами, ці зміни узгоджено як з профспілками, так і з роботодавцями, і уряд не допустить ситуації, коли норми законопроекту про пенсійну реформу будуть погіршені між першим і другим читанням.

«У першому варіанті законопроекту ми пропонували обмежити пенсії 12 мінімумами, але за результатами громадського обговорення зараз ми прописали обмеження на рівні 10. Максимальна пенсія в Україні після проведення реформи не перевищуватиме 7640 грн., а в кінці року розмір максимальної пенсії підвищиться до 8000 грн. Більш того, уряд пропонує поширити цю норму й на тих пенсіонерів, яким високі пенсії вже призначено, – зараз такі пенсії отримують 14,4 тис. осіб”, - підкреслив віце-прем`єр-міністр.

Цю пропозицію критикує частина народних депутатів, зокрема представники комуністичної партії, які відзначають неконституційність цієї новації. Найбільшу критику з боку комуністів викликає норма законопроекту, яка не дозволяє працюючим народним депутатам пенсійного віку отримувати одночасно й заробітну плату, й спеціальну пенсію, – ця пропозиція уряду зачіпає інтереси декількох десятків депутатів-пенсіонерів. «Обмеження пенсії існує майже в усіх європейських країнах, і це несправедливо, коли 60% пенсіонерів отримують менше тисячі гривень на місяць, а декілька тисяч пенсіонерів отримують щомісячно десятки тисяч гривень», - зазначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано допрацьований законопроект «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи було зареєстровано Кабінетом міністрів у парламенті 13 грудня (№7455). Пізніше документ було направлено в уряд на доопрацювання й надійшов до парламенту із змінами вже в червні 2011 року. За словами С.ТІГІПКА, законопроект може бути винесено на розгляд Верховної Ради наступного тижня.