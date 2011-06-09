Син Януковича увійшов до «золотої сотні» України

Старший син Президента України Олександр ЯНУКОВИЧ увійшов до сотні найбагатших людей України.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН головний редактор журналу "Корреспондент" Віталій СИЧ, такі результати щорічного рейтингу ста найбагатших людей України "Золота сотня", який публікує це видання.

За інформацією В.СИЧА, на сьогодні статок О.ЯНУКОВИЧА оцінюється в 130 млн. дол. Відповідно до обнародуваної на прес-конференції інформації, старшому синові В.ЯНУКОВИЧА належить корпорація "Мако", яка веде будівельний бізнес на сході та півдні країни. Йдеться про 17-поверховий бізнес-центр "Столичний" в центрі Донецька і готельний комплекс у Балаклавській бухті.

Також, як відзначив В.СИЧ, на початку травня О.ЯНУКОВИЧ офіційно оформив на себе 100% акцій Всеукраїнського банку Розвитку (ВБР). З початку року фінустанова двічі збільшувала статутний капітал, у результаті лише за чотири місяці він зріс зі 100 млн. грн. до 310 млн. грн. У "Корреспонденті" також вважають, що бізнес старшого сина Президента України має всі передумови до свого подальшого розширення в майбутньому.