Проект Житлового кодексу дозволяє «без дозволу залізати у спальні»?

Проект Житлового кодексу передбачає створення в Україні Житлово-комунальної інспекції, працівники якої отримають право безперешкодного доступу до квартир і будинків мешканців.

Про це заявив народний депутат від «Нашої України», член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної політики Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На переконання депутата, надання житлово-комунальним інспекторам такого права суперечить Конституції України. Відтак дана норма має бути виключена із проекту Житлового кодексу.

«Ні в якому разі не можна допустити того, щоб хтось у державі отримав право на вільний, без згоди громадянина, доступ до його помешкання. А остання редакція законопроекту Житлового кодексу дозволяє цим інспекторам, грубо кажучи, без дозволу залізти у спальню до людини», - зазначив В.МАТЧУК.

Депутат також повідомив, що функціями житлово-комунальних інспекторів, зокрема, має стати огляд помешкання. «Певна логіка у тому є, і такі функції, в принципі, потрібні. Інспектор, наприклад, повинен мати можливість перевірити, чи людина не знесла несучу стіну, чи не змінила системи опалення, не вчинила будь-яких інших дій, які загрожують їй самій або сусідам. Але наголошую – це має відбуватися винятково за згодою господарів помешкання або з санкції суду», - сказав він.

На думку В.МАТЧУКА, дана норма проекту Житлового кодексу загрожує безпеці громадян, оскільки під прикриттям житлово-комунального інспектора до помешкання без дозволу може потрапити будь-який злочинець.

За словами народного депутата, партія «Наша Україна» вимагає термінового перегляду цієї норми відповідно до Конституції. В іншому разі партійна група за проект Житлового кодексу у парламенті не голосуватиме, наголосив він.

Як писав УНІАН, у столиці жеки вже вимагають від людей письмового дозволу будь-якої миті вдиратися до квартир з “профілактичними оглядами”. Це мотивується необхідністю “захисту законних прав споживачів”.