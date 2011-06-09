Пшонка дав Кучмі пораду

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА порадив колишньому Президенту Леоніду КУЧМІ оскаржити в суді закриття кримінальних справ, зокрема про державну зраду, які були порушені кілька років тому проти його охоронця Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

За словами В.ПШОНКИ, на його адресу з окресленого приводу з боку Л.КУЧМИ було відповідне звернення. «Я так і відповів Леоніду Даниловичу: «У вас є право згідно закону звернутися до суду, якщо ви не погоджуєтесь із закриттям цієї справи (мається на увазі за державну зраду – УНІАН)… Строку давнини в цьому немає», - сказав генпрокурор, зауваживши, що саме суд має прийняти відповідне рішення з цього приводу, якщо буде відповідне звернення.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Л.КУЧМА звернувся до Генеральної прокуратури України зі скаргою на закриття кримінальної справи проти екс-майора Управління державної охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

У повідомленні йдеться, що 1 березня 2005 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА, оскільки на той час вважала, що він діяв у стані крайньої необхідності для нібито відвернення потенційної шкоди суспільним інтересам, а тому його дії не є злочинними.

У скарзі Л.КУЧМИ зазначено, що у Генпрокуратури не було правових підстав для визнання дій М.МЕЛЬНИЧЕНКА вчиненими у стані крайньої необхідності, а відтак і не було правових підстав для закриття кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК України та ст. 39 Кримінального кодексу України. При крайній необхідності навіть злочинні дії – якщо їх вчинення усуває іншу більш значну небезпеку для прав та інтересів особи, суспільства і держави – втрачають злочинний характер при умові, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншими засобами, однак М.МЕЛЬНИЧЕНКО не тільки не усунув будь-яку небезпеку, а навпаки, в його діях вбачається можливий зв`язок із трагічною загибеллю Георгія Гонгадзе, йдеться у скарзі.