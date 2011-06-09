До Луценка не пускають молодшого сина
17:06, 09 червня 2011Політика
4219 0
Зі старшим бачиться раз на місяць
Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що йому забороняють побачення з молодшим сином.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам під час перерви у судовому засіданні.
«Мені дозволяють побачення раз у місяць. Зі старшим сином я бачуся раз на місяць, а з молодшим взагалі заборонено – він неповнолітній. А дружина – мій захисник, тому вона приходить як і раніше раз на тиждень, а тепер – частіше приходить. Приносить домашню їжу для виходу з процесу голодування», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter