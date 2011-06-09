До Луценка не пускають молодшого сина

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що йому забороняють побачення з молодшим сином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам під час перерви у судовому засіданні.

«Мені дозволяють побачення раз у місяць. Зі старшим сином я бачуся раз на місяць, а з молодшим взагалі заборонено – він неповнолітній. А дружина – мій захисник, тому вона приходить як і раніше раз на тиждень, а тепер – частіше приходить. Приносить домашню їжу для виходу з процесу голодування», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.