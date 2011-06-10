Турчинов назвав провальними переговори Азарова з Путіним

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що влада України ще не визначила пріоритети своєї зовнішньої політики.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі 5 каналу.

"Вони самі для себе не можуть визначитися. Їдуть до Росії – говорять про Митний Союз, їдуть до Брюсселя – говорять про євроінтеграцію. Серйозно скоро з такими людьми ніхто говорити не буде", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії "Батьківщина" назвав "провальними" останні переговори керівника уряду України Миколи АЗАРОВА з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

"Дуже дивно спостерігати і за заявами, і за діями чинного керівництва. У Брюсселі вони розповідають про Зону вільної торгівлі, а на минулому тижні і Президент, і прем’єр-міністр почали знову розповідати про аналіз приєднання України (до Митного Союзу – УНІАН). Це таке доручення Президента, і про це говорив на невдалих, провальних переговорах в Росії прем’єр АЗАРОВ, знову розглядають питання Митного Союзу", - зазначив О.ТУРЧИНОВ.