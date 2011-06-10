Луценко сам винен, що не бачить молошого сина?

Державна пенітенціарна служба України спростовує заяву екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про те, що йому не дозволяють побачення з молодшим сином.

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби, Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у медчастині Київського слідчого ізолятора під постійним наглядом медичних працівників СІЗО. Сьогодні, 10 червня, за висновками медичного огляду Ю.ЛУЦЕНКА, відмічається, що стан його здоров‘я стабільно задовільний. Продовжується курс консервативного лікування. Претензій до адміністрації Київського СІЗО та, зокрема, до медобслуговування Ю.ЛУЦЕНКО не має.

У Державній пенітенціарній службі нагадали, що 9 червня в інтерв‘ю «Українській правді» Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, зазначив: «Старшого сина я бачу раз на місяць, побачення з молодшим не дозволяють, бо він неповнолітній», і наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

Законом України «Про попереднє ув’язнення» не заборонено надання побачень з неповнолітніми. У разі звернення Ю.ЛУЦЕНКА або його дружини до органу, в провадженні якого знаходиться справа, побачення з родичами або іншими особами може надаватися з письмового дозволу суду, зауважили у Державній пенітенціарній службі.