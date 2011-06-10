Ющенко поїде на козацьке свято

У суботу, 11 червня, в Сумській області лідер політичної партії «Наша Україна» колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях, присвячених 320-річчю з дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, фестивалі «Калнишева рада - 2011».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облорганізації «Нашої України», заходи пройдуть у селі Пустовойтівка Роменського району і в м. Ромни Сумської області.

В.ЮЩЕНКО візьме участь у молебні в Свято-Троїцькій церкві, покладе квіти до пам'ятника П.Калнишевському. В музеї останнього кошового отамана Запорізької Січі екс-президент поспілкується з ученими, представниками громадськості та ЗМІ. Перед присутніми виступлять творчі колективи, зокрема, Тріо бандуристів, а також Анатолій і Олексій ПАЛАМАРЕНКИ, кобзар Василь НЕЧЕПА.