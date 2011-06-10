У Тимошенко кажуть, що до оборудок з вакцинами причетні люди Азарова
Вимагають назвати імена
Партія «Батьківщина» вимагає оприлюднити назви фірм та імена чиновників, причетних до зловживань при закупівлях, які здійснювало та здійснює держпідприємство «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «Батьківщина» зацікавлена у якнайшвидшому розслідуванні корупції та інших порушень, «бо очевидно, що до них причетна команда Миколи АЗАРОВА, люди якого, як тепер виявляється, давно окопалися в системі тендерних закупівель МОЗ – ще з часів прем’єрства ЯНУКОВИЧА».
«Вимога партії до Генеральної прокуратури – у цій справі шукати істину та оприлюднювати конкретні факти, а не брати участь у чорнопіарівських акціях адміністрації ЯНУКОВИЧА проти ТИМОШЕНКО», зазначають у «Батьківщині».
«Будь-які спроби «пришити» до цієї справи Юлію ТИМОШЕНКО слід розглядати в першу чергу як елемент технології влади, яка спрямована, по-перше, на дискредитацію опозиційного лідера, а по-друге - на зняття відповідальності за порушення при закупівлях вакцин із самих «регіоналів» та їхніх ставлеників у різні роки», наголошують у партії.