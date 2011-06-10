У 2013 році до ЄС приєднається ще одна країна

Хорватія зможе приєднатися до Європейського Союзу вже в 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Європейська комісія запропонувала Раді міністрів ЄС закрити чотири розділи, що залишилися, в переговорах про приєднання з Хорватією. Це відкриває шлях для Хорватії приєднатися до ЄС як 28-ї країни-члена з 1 липня 2013 року, якщо ця індикативна дата, запропонована Єврокомісією, буде підтримана Радою», - сказав він.

Президент Єврокомісії привітав народ Хорватії з цим успіхом і зазначив, що черговий крок Хорватії до членства в ЄС є «сигналом решті Південно-Східної Європи».

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз і Хорватія розпочали переговори про членство в 2005 році.