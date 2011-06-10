Майстер-клас Пінтосевича "Комунікація і вплив"

У четвер, 16 червня, в рамках Лабораторії УНІАН "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас найбільш запитаного в Україні тренера і експерта із системному розвитку особи та бізнесу Іцхака ПІНТОСЕВИЧА на тему: "Комунікація і вплив".

Як відзначає І.ПІНТОСЕВИЧ, «сучасній людині, щоб бути успішною, вже недостатньо бути просто фахівцем у своїйгалузі, володіти вищою освітою (а іноді і не одною), та іноземними мовами. Для підкорення висот бізнесу необхідно вміти донести свої думки до свідомості тих, на кого ви хочете вплинути. Ситуація публічності розпочинається з появою хоча б одного глядача. І іноді нам складніше і важливіше переконати цієї однієї, необхідної нам людини (начальника, партнера по бізнесу, роботодавця тощо), ніж цілу групу людей. Зробити мову переконливою і добитися від слухачів бажаного – це ціле мистецтво, в основі якого лежать Упевненість у собі, Енергія і Мотивація до Перемоги, і, звичайно ж, прийоми Ораторської майстерності».

У програмі майстер-класу:

1. Стилі комунікації.

2. Навчання найбільш впливовим прийомам комунікації.

3. Базові прийоми ораторської майстерності.

4. Як утримувати увагу аудиторії.

5. Як зробити будь-який виступ цікавим.

6. Тест на визначення вашого стилю комунікації та індивідуальні рекомендації щодо розвитку.

Кожен учасник одержить у подарунок книжку - бестселер І.ПІНТОСЕВИЧА «Упевненість у собі та ораторська майстерність».

Дата: 16 червня 2011 р.

Час: 19.00-21.00.

Місце: м. Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН.

Докладніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут - http://seminars.unian.net/ukr/detail/90

*** І.ПІНТОСЕВИЧ –професійний спортсмен і спортивний тренер у минулому. Бізнесмен, який у 26 років управляв торговельним бізнесом з оборотами в мільйони доларів.

З 26 років вирушив у духовну подорож і після мандрів по всьому світу поселився в Єрусалимі. 5 років вивчення Тори і Каббали принесли загальне розуміння структури Всесвіту. Більше 10 років вивчає, системи прикладної психології, що всі існують у світі.

Автор книжок і унікальних тренінгових програм, І.ПІНТОСЕВИЧ є синтезом культур і знань, які разом не зустрічаються ні в жодному іншому місцісвіту. Спеціалізація І.ПІНТОСЕВИЧА – системний розвиток Особи та бізнесу, тренінги, коучинг, консалтинг. Серед його клієнтів найуспішніші особи і компанії.