Нардеп хоче подивитися, як міліція закриватиме гральні салони

Правоохоронні органи одержали потужний важіль для боротьби з незаконно діючими гральними салонами під виглядом інтернет-клубів. Про це УНІАН заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підписання Президентом України закону, який забороняє діяльність інтерактивних клубів.

Н.КОРОЛЕВСЬКА, яка є автором цього закону, відзначила: «Правоохоронні органи одержали потужний важіль для боротьби з незаконно діючими гральними салонами, відкритими під виглядом інтернет-клубів. Ми, як законодавці, зробили все для того, щоб протягом кількох тижнів у країні були закриті всі гральні салони. Тепер народ України побачить, чи зможе міліція скористатися цим інструментом і ефективно боротися з порушниками закону, які надають у своїх клубах можливість робити ставки на гроші і організовувати азартні ігри».

Довідка УНІАН. 8 червня 2011 року Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України про удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні". Закон забороняє діяльність інтерактивних клубів, які надають доступ до Інтернету для участі у віртуальних азартних іграх. Міліція буде зобов`язана звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов`язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні № 8024, підготовлений Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, було зареєстровано у Верховній Раді України 26 січня 2011 року і прийнято парламентом 19 травня 2011 року.