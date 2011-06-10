Луценко свідомий того, що його ніхто не захистить

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що репресії проти нього та інших опозиціонерів не повинні завадити підписанню угоди між Україною та Європейським Союзом про зону вільної торгівлі.

Про це він заявив в інтерв`ю польській газеті Rzeczpospolita, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона».

”Я вдячний усім, хто підтримує мене та інших членів репресованої української опозиції. Але скажу відверто – ні звернення європейських правозахисників, ні присутність працівників дипломатичних місій на суді не зупинять запланованої розправи. Я готовий до цього, бо вважаю, що моє завдання – довести, що не всі в Україні бояться і не все продається.

Восени Україна отримає шанс підписати із Європейським Союзом Угоду про зону вільної торгівлі. Фактично – це єдина можливість вирватися із лещат Кремля до української європерспективи. Ніщо, навіть репресії до мене та інших опозиціонерів, не повинно завадити цьому історичному прориву”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС може ґрунтуватися лише на дотриманні європейських стандартів демократії в Україні.

«І якщо європейські політики хочуть добра Україні, ця Угода має бути підписана лише після зламу підконтрольного владі суду через введення суду присяжних, після припинення цензури в ЗМІ і створення громадського телебачення, після припинення репресій щодо активістів мирних зібрань і проведення прозорих та чесних виборів до парламенту наступного року», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, дуже багато залежить в цьому плані від політиків Республіки Польща. «Я особисто знаю і пана КОМОРОВСЬКОГО (Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО - УНІАН), і пана СІВЕЦЯ (депутата Європарламенту Марека СІВЕЦЯ - УНІАН). Це люди, яким дуже близькі проблеми і перспективи України. Вірю, що вони займуть активну позицію для досягнення Україною демократичних стандартів», - наголосив екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

9 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію про ситуацію в Україні «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду». В ній висловлюється занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні.

«(Європарламент – УНІАН) стурбований зростанням вибіркового переслідування фігур політичної опозиції в Україні, а також застосуванням непропорційних заходів, зокрема, у випадках Ю.ТИМОШЕНКО і пана ЛУЦЕНКА, колишнього міністра внутрішніх справ», - йдеться, зокрема, у документі.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Черговий раунд переговорів планується провести в червні в Києві.

7 червня 2001 р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що угоду про ЗВТ між Україною з Євросоюзом буде підписано до жовтня поточного року.