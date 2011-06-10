На кордоні України і Росії незабаром буде прикордонний стовп

Незабаром буде встановлено перший прикордонний стовп на кордоні між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

«Питання щодо демаркації українсько-російського сухопутного кордону в принциповому плані вирішене, комісія працює. І я думаю, що не за горами той момент, коли буде встановлено перший прикордонний стовп», - сказав посол.

Він також відзначив, що на найвищому політичному рівні в Росії і Україні існує твердий намір показати громадянам, що демаркація кордону не призведе до ускладнення всіх процедур, пов`язаних з його перетином.

Водночас посол однією з ключових проблем назвав делімітацію морської частини державного кордону між Україною і Росією в Керченській протоці і розв’язання питань щодо реперних точок у морській акваторії.

«Як тільки питання щодо реперних точок морської акваторії буде до кінця визначене і буде визначена приналежність тих чи інших ділянок морського дна Росії і України, співпраця піде активніше», - сказав він.

М.ЗУРАБОВ також припустив, що зі спірних ділянок, як на російсько-казахському кордоні, а також у ряді інших випадків, будуть ухвалені компромісні рішення, за яких кордон буде проведено, однак розробка родовищ, які розміщені на цій прикордонній території, здійснюватиметься на паритетних засадах.

Він припустив, що може бути створена певна державна структура і з російської, і з української сторони, яка відповідатиме за розробку тієї частини морського шельфу, яка на сьогодні є спірною і щодо якої буде знайдено компромісне рішення.

М.ЗУРАБОВ відзначив, що у цьому ж контексті він розглядає і заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про готовність вести дослідження і розробку тих вуглеводнів, які знаходяться у цій зоні.