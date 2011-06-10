У Севастополі за участю РПЦ відбудеться парусна регата

У Севастополі завтра відбудеться урочисте відкриття другої міжнародної патріотичної парусної регати «Морський корпус – міста-герої 2011», яка проходитиме морськими етапами Севастополь - Балаклава - Артек - Севастополь.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті регати, її проводить Фонд підтримки національних проектів і Російський морський корпус, за участю Російської православної церкви і, традиційно, під патронатом Адміністрацій Президентів Росії і України.

За інформацією оргкомітету, «особлива місія заходу - віддання шани пам`яті загиблим морякам і привернення уваги суспільства до славної історії російського флоту».

Ядро учасників складуть яхтсмени з Росії і України. У регаті візьмуть участь понад 17 важких крейсерських яхт і більше 100 учасників у трьох дивізіонах ORC Club, зокрема 5 екіпажів від ВМФ Росії і 5 екіпажів від ВМС України.

Церемонія відкриття припускає, зокрема, шикування рот почесної варти ЧФ РФ і ВМС України на тлі пришвартованих до Графської пристані 7 найбільших яхт і флагмана Російського морського корпусу - 60-футової яхти «Орион».

Закриття регати відбудеться 18 червня в Севастополі парадом яхт-учасниць уподовж шеренги кораблів МВФ України і ЧФ РФ, відданням морських почестей і святковим салютом.