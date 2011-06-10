Посол Росії: у СРСР державотворчими націями були росіяни і українці

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ відзначає, що відносини між двома країнами переживають ренесанс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві після засідання Товариства дружби України і Росії.

«Мені здається ця ідея (активізація роботи Товариства дружби України і Росії – УНІАН) абсолютно правильною, своєчасною. Хоча, на перший погляд, відносини між нашими державами переживають очевидний ренесанс», - сказав М.ЗУРАБОВ, додавши, що дуже важливо, щоб надалі ці відносини були такими самими, як і сьогодні.

Кажучи про роботу товариства, М.ЗУРАБОВ відзначив, що вона має сприяти встановленню максимально близьких політичних відносин між двома державами, тому що між народами такі відносини вже існують.

М.ЗУРАБОВ переконаний, що в Радянському Союзі державотворчими націями були росіяни і українці.

За його словами, часто буває так, що відносини між державами будуються далеко не так, як того хотіла б значна частина населення, тому люди, які виступають за добрі і близькі відносини між двома країнами, мають свою позицію висловлювати.

Посол також відзначив, що останнім часом йому стали зрозумілі багато подій, що відбуваються в Києві. «Багато з того, що відбувається в Києві, стало краще зрозумілим, зникла та контрастність, яка характерна для багатьох з тих, хто дивиться на те, що відбувається в Україні, здалеку. Ця контрастність зникла, виникла певна розмитість, я б навіть сказав, певна неясність», - сказав М.ЗУРАБОВ.

За словами посла, якби йому через кілька років трапилася нагода висловитися з приводу подій, що відбуваються в Україні, то він своїми спостереженнями міг би зацікавити дуже багатьох, і не лише політологів.