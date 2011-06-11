У Києві 50 осіб заразилися сальмонельозом

У Києві кількість госпіталізованих з гострою кишковою інфекцією після вживання курей-гриль, придбаних в одному з супермаркетів, зросло до 50 осіб.

Про це УНІАН повідомив керівник Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації Володимир ЗАГОРОДНІЙ.

“На сьогоднішній ранок було госпіталізовано 50 осіб. За останню добу поступило 23 особи”, - сказав він.

При цьому В.ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що стан хворих “легкий”.

Він також повідомив, що попередній діагноз хворих – сальмонельоз.

Остаточний діагноз і причини отруєння, за словами В.ЗАГОРОДНЬОГО, стануть відомі найближчими днями за результатами бактеріологічних досліджень.

“Поки що йдеться, попередньо, про сальмонельоз. Коли буде завершене дослідження і встановлена причина, у нас буде можливість поінформувати про результати. Для проведення ідентифікації збудника необхідно, щонайменше, три доби”, - сказав В.ЗАГОРОДНІЙ.

При цьому він зазначив, що ситуація “під контролем” медиків.

Як повідомляв УНІАН, за даними на вечір 10 червня у Києві з 8 червня було зафіксовано 46 випадків гострої кишкової інфекції після вживання курей-гриль, придбаних в одному із супермаркетів. За інформацією Головного управління охорони здоров`я Києва, з 32 госпіталізованих до інфекційних відділень лікарень – 4 дітей.

За інформацією ЗМІ, хворі купували кури-гриль в одному із супермаркетів в Оболонському районі столиці.