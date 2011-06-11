Ющенко знає найбільшу помилку нинішньої влади

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що найбільшою помилкою нинішньої влади є виконання газових контрактів, підписаних екс-прем’єр-міністром Юлієм ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під перебування на Сумщині.

«Найбільша помилка цієї влади це те, що вона прийняла до виконання угоду, яку підписала ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, у цієї влади було найбільше підстав заявити, що ці домовленості є незаконними і не відповідають національним інтересам. «Про що там домовлялися ПУТІН і ТИМОШЕНКО уже сьогодні відчувають 46 млн. людей, тому приймати це до виконання, значить, бути хохлом. Це неправильно», - підкреслив колишній Президент.

Він вважає, що ця перша помилка потягнула за собою і інші, в тому числі й підписання Харківських угод, головною метою яких було «забрати в України ще на 25 років шмат землі». «Це серія серйозних помилок, яка забрала самі суттєві козирі, які були у нинішньої влади», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, немає сенсу сьогодні вести дискусії про газ, оскільки невдалі переговори щодо газу – це наслідок непродуманої, слабкої і малоросійської політики. «А їздити з поклоном до Москви… Туди їздив Мазета, туди їздив Калнишевський і відповідь була завжди одна – треба навчитися бути представником сильної нації. Тоді можна із легкістю вирішувати газові проблеми. Газ – це відголосок від політики. Це, на жаль, не економічна категорія», - сказав В.ЮЩЕНКО.