У День Святої Трійці прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ побажав українцям віри у завтрашній день.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, прем єр у своєму привітанні сказав:

"У цей благословенний і радісний день вітаю Вас із святом Святої Трійці, коли ми згадуємо подію зішестя Святого Духа на учнів Христа і утворення Церкви Христової", - зауважив М.АЗАРОВ у своєму привітанні, текст якого розміщений на Урядовому порталі.

За словами М.АЗАРОВА, християнські цінності органічно увійшли в життя нашого народу, визначили його історичні, духовні та культурні здобутки, слугували основою і символом життєвої і національної самобутності українців.

"Бажаю всім здоров’я, радості, добра та любові. Нехай Всемогутній Господь оберігає кожну українську родину та укріплює кожного з нас у вірі й надії у день прийдешній!", - наголосив прем’єр-міністр.