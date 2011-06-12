Ющенко розказав про історію, яка вчить, «як стати українцями»

Лідер партії «Наша Україна», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що радянський тоталітаризм ХХ-го століття намагався знищити українство, викорінити національну пам’ять, особливості нашої ментальності, культури і мови.

На цьому він наголосив, виступаючи у меморіальному комплексі Дем’янів Лаз, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

«З цією метою в українців забирали землю, мову, культуру, історію, волю і життя. Винищували під корінь українську інтелігенцію, її еліту. Ув’язнювали й розстрілювали цвіт української нації – українських хліборобів. Висилали в Сибір. Убивали голодом», - наголосив він.

На його думку, саме тому Дем’янів Лаз був утаємничений, саме його та інші місця трагедій нашого народу і приховували від громадськості.

«Бо такі сторінки історії вчать нас, як осмислювати своє національне становлення, як стати українцями», - переконаний екс-президент.

В, ЮЩЕНКО переконаний, що трагедія Дем’янового Лазу стоїть в одному ряду із такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр, Биківня чи Катинський розстріл: «Вона входить до чорного списку сталінського геноциду проти України – тероризму, зведеного у ранг державної політики».

У своїй промові В.ЮЩЕНКО порушив також питання червоних прапорів і ролі України у Другій світовій війні.

«Україна у Другій світовій війні втратила 12,3 млн. людей. І коли нам кажуть, що є народ переможець, а ви, якщо хочете приєднатися – ставайте в сіни, бо перемога могла бути отримана і без вас… Я не хочу стояти ні в чиїх сінях, бо ми – народ переможець», - заявив він.

Екс-президент нагадав, що в українців є власний символ перемоги – «чи це перемоги Ярослава Мудрого, чи УНР, чи УПА – це наш жовто-блакитний прапор. І іншого не може бути».

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що головним завданням для нашої країни є політика єднання. «Найбільшою потребою України є соборність. Якщо ми хочемо бачити українську націю в потузі, ми повинні кожен день працювати на її соборність», - сказав колишній керівник держави..