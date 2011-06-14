Freedom House радить ЄС і США пильнувати за Україною

У міжнародній правозахисній організації Freedom House стурбовані концентрацією влади в Україні у руках Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виконавчий директор Freedom House Девід КРЕМЕР, представляючи сьогодні у Києві звіт Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні».

За його словами, також в організації стурбовані тим, як влада використовує суди та СБУ для «вибіркового правосуддя».

У звіті наголошується, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ централізував владу. Freedom House зазначає, що Президент та його оточення наполягають на тому, що така централізація необхідна для того, щоб влада, нарешті, отримала шанс ефективно керувати Україною та здійснювати економічні реформи.

«Хоча дисципліна уряду ЯНУКОВИЧА є позитивною зміною, бо репрезентує відхід від нескінченних суперечок часів ЮЩЕНКА-ТИМОШЕНКО, вона також виявила авторитарні тенденції», - йдеться у звіті.

У Freedom House наголошують, що негативні наслідки включають запровадження суворіших умов для ЗМІ, вибіркове переслідування представників опозиції, тривожні випадки втручання СБУ в політичне життя України.

Також стурбованість у Freedom House викликає недотримання в повній мірі міжнародних стандартів при проведенні місцевих виборів у жовтні 2010 року, «слухняний парламент та руйнування базових свобод – слова та зібрань».

У звіті звертається й увага на те, що корупція і надалі спустошує Україну, і є серйозні передумови для погіршення ситуації.

Як зазначають у Freedom House, тенденції, що виникли за нинішнього керівництва України, можуть привести державу у бік дедалі більшої централізації та консолідації влади, тобто, в бік авторитаризму.

Тому Freedom House дає ряд рекомендаций, у тому числі і для нинішньої влади.

Серед іншого, у Freedom House рекомендують стримувати офіційні переслідування та спостереження за діячами громадянського суспільства та опозиції, обмежити роль СБУ задля забезпечення її відповідності демократичним практикам та захисту громадянських свобод, зупинити політично вмотивовані переслідування, здійснювати судові переслідування колишніх високопосадовців без урахування їхньої політичної приналежності.

Також у звіті міститься ряд рекомендацій щодо проведення майбутніх парламентських виборів, забезпечення свободи слова, а також спрощення діяльності громадських організацій в Україні.

У звіті Freedom House містяться рекомендації і для США та Європейського Союзу. Головною рекомендацією є збільшення уваги міжнародної спільноти до процесів, які відбуваються в Україні, і допомога у демократизації українського суспільства.