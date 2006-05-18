На жінку у городі упав вертоліт

Вчора о 18.35 у м. Біла Церква на Київщині по вул. Будьонного № 42, здійснив вимушену посадку на присадибну ділянку однодвигунний вертоліт АКІ-3 (належить ТОВ "КБ Аерокоптер" м. Полтава).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, при виконанні вимушеної посадки вертоліт пошкодив лопаті несучого гвинта внаслідок зіткнення зі стовпом на присадибній ділянці. В результаті події постраждав пілот вертольоту та господарка садиби.

За даним фактом проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Київській області.