Герман про vip-пенсії: я б не слухалася Конституційного суду

Президент Віктор Янукович налаштований на те, щоб знижувати рівень пенсій для колишніх чиновників.

Таку думку озвучила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про те, що депутати не ухвалюватимуть законопроект, який порушує Конституцію.

"Я думаю, треба почекати тут слова президента. Це той випадок, коли я б не послухалася Конституційного суду. Незважаючи на те, що як представник влади і громадянка повинна бути законослухняною", - зазначила вона.

"Треба почекати слова президента. Наскільки я знаю, він налаштований на те, щоб владоможці, представники найвищої влади, жили і мали пенсії більш наближені до тих пенсій, які отримують всі люди в Україні", - додала вона.

При цьому Герман уточнила, що позиція влади не озвучується "жодною заявою навіть найвищого представника Партії регіонів".

Як відомо, захищаючи VIP-пенсіонерів, влада посилається на те, що стаття 22 Конституції забороняє скасовувати і звужувати права, які вже були надані нормативно-правовими актами певним категоріям громадян, та узгодити з цією нормою нову систему компенсації пільг.

Незважаючи на це, в пропонованому урядом "пенсійному" законопроекті передбачене фактичне скасування більшості пільг для багатьох категорій громадян.

Українська правда