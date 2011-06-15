The Wall Street Journal: американська фірма має заплатити Україні $60 млн

Український уряд купував вакцину через підставні фірми за суттєво завищеною ціною. Отримані гроші ті відмивали через банківські рахунки в США та Латвії. Тепер американський суд ухвалив рішення на користь українського уряду, ідеться у статті Дайон Сірсі в американському виданні The Wall Street Journal. Минулої п’ятниці суддя Окружного суду США Енн Айкен винесла рішення проти Olden Group. Суд постановив орегонській компанії сплатити українському уряду 60 млн доларів – суму, втричі більшу від тієї, яку український уряд нібито переплатив за вакцини компаніям Olden та «Інтерфарм», пише Дайон Сірсі.

Торік президент Віктор Янукович наказав провести розслідування щодо закупівель медикаментів, здійснених попереднім урядом Юлії Тимошенко. Результати аудиту за участі американської детективної фірми Kroll Inc. та інших спонукали українське підприємство «Укрвакцина» подати позов до Орегонського суду.

В ході розслідування була виявлена мережа офшорних компаній, зареєстрованих у США та пов’язаних із Olden, які нібито раніше були причетні до шахрайських схем, повідомляє Kroll. Взяти коментар у фірми Olden не вдалося.

У позові до Орегонського суду ішлося про те, що група Olden уклала фіктивну угоду з українською фірмою «Інтерфарм», щоб надати фальшиві митні декларації, які спотворили ціни, сплачені за вакцини. Гроші, які «Інтерфарм» отримала через завищення цін для українців, були відмиті через банківські рахунки в США та Латвії, стверджували позивачі. Взяти коментар у фірми «Інтерфарм» теж не вдалося.

Суд виніс заочний вирок після того, як група Olden відмовилася відреагувати на позов, пише авторка статті. Адвокат орегонської компанії вважає вирок судді необґрунтованим і політично вмотивованим.

Марк МакДугал, партнер Akin Gump Strauss Hauer & Feld, який є представником «Укрвакцини», сказав: «Мета нашого клієнта – рішуче впроваджувати до дії це рішення американського Окружного суду та вжити усіх правових засобів для того, щоб визначити, куди пішли гроші українського уряду, та повернути їх».

За документами штату, власниками групи Olden є дві компанії – Worldwide Management Corp. та International United Holding AG, зареєстрованим відповідно в Белізі та на острові Ніуе. Ці території, на думку регуляторних органів у різних країнах світу, використовують для приховування податків та відмивання грошей. Обом фірмам, продовжує авторка, належать частки в багатьох компаніях, які зареєстрував мешканець Орегону Чарльз Матіас та мешканець Делаверу Рік Флетчер.

Пан Матіас відмовився коментувати що-небудь стосовно вироку проти фірми Olden чи інших звинувачень. Він сказав, що зареєстрував свої чисельні фірми «від імені кількох організацій зі Східної Європи».

У 2005 році штат Орегон наказав панові Флетчеру припинити реєстрацію компаній із назвами з фінансової тематики, після того як він зареєстрував велику кількість таких фірм, зокрема Middle East Bank Corp. Авторка зазначає, що закони штату Орегон забороняють використовувати слова із фінансової тематики у назвах компаній, які не причетні до відповідного бізнесу. Зв‘язатися з паном Флетчером не вдалося.

Згідно з документами штату, пан Матіас зареєстрував близько 2764 компаній в Орегоні.

United Petrol Group проходила як одна із компаній у справі Міністерства юстиції США проти Daimler AG. Тоді Daimler була звинувачена у корупції та змушена сплатити 185 млн доларів. Міністерство юстиції стверджувало, що дочірня компанія Daimler 2000-го року уклала фіктивний контракт із United Petrol Group, щоб підкупити міських посадовців Латвії.

Пан Матіас є також зареєстрованим агентом для Ronberg Gruppe LLC, ідеться у документах штату Орегон. Авторка нагадує, що у вересні Світовий банк заніс групу Ronberg до чорного списку, заборонивши їй брати участь у тендерах через «причетність до шахрайських схем» у проекті в Афганістані.