Янукович на Всесвітньому конгресі попросив підказки залу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогодні в засобах масової інформації переважає опозиція, а не влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи з вітальним словом на ХІІІ Всесвітньому конгресі російськомовної преси, який проходить у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що сьогодні «ми створили нормальні умови для розвитку демократичних інститутів у нашому суспільстві, ми прийняли закон...». При цьому В.ЯНУКОВИЧ зробив довгу паузу, забувши назву закону, про який хотів сказати.

«Як він у нас називається?», - попросив Президент підказки залу.

Із перших рідів залу йому підказали назву документа.

«Про доступ до публічної інформації, якщо точно», - підхопив Президент.

Він розповів, що відповідно до цього документа у всіх відомствах створюються підрозділи, які «сьогодні розкривають всю інформацію по тих запитах, які надходять від різних інстанцій, громадян, засобів масової інформації».

«Нас критикують, напевно, більше, ніж кого-небудь за всі роки незалежності, тому що ми відкриті. Якщо подивитися сьогодні ЗМІ, телебачення, друковані ЗМІ, сьогодні більше переважає критика, більше чутно опозицію, ніж владу. У нас стиль роботи такий, ми не любимо багато говорити, більше робимо», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

У ході свого виступу перед учасниками конгресу, В.ЯНУКОВИЧ двічі говорив про те, що готовий буде відповісти на всі наявні у делегатів заходу запитання.

Після закінчення свого виступу він залишився стояти за трибуною, проте після того, як головуючий конгресу подякував В.ЯНУКОВИЧУ за участь у заході, Президент пішов зі сцени і залишив конгрес.