УГКЦ закликає помолитися за жертв фашизму та комунізму

З ініціативи Української Греко-Католицької Церкви секретаріат Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ухвалив рішення зробити 22 червня Днем спільної, міжконфесійної молитви за жертвами двох тоталітарних режимів – фашизму та комунізму.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні глави УГКЦ Блаженнішого СВЯТОСЛАВА до духовенства і вірних УГКЦ та всіх людей доброї волі з приводу 70-річчя вторгнення військ нацистської Німеччини на територію СРСР.

Блаженніший СВЯТОСЛАВ нагадує, що 22 червня цього року виповнюється 70 років від того часу, коли на теренах нашої Батьківщини «розпочалося смертельне зіткнення двох людиноненависницьких ідеологій – фашизму та комунізму. Союзники, які разом влаштовували переможні паради на крові невинних жертв, того дня розпочали війну, що спричинила мільйонні людські страти».

«Ця дата ознаменувалася жахливим кровопролиттям, спричиненим як однією, так і другою стороною. Тому, безперечно, вона є для нас днем смутку над українською землею, що просякла кров’ю невинно убієнних», − пояснює Предстоятель УГКЦ.

Тому, за словами глави УГКЦ, «нехай 22 червня стане для всіх нас часом молитовного поминання та примирення, а водночас благанням до Господа про те, щоб захистив нас усіх від подібного нещастя».

У зверненні наголошується, що Всеукраїнська рада Церков погодилася на ініціативу УГКЦ оголосити 22 червня Днем спільної молитви, бо відчула, що цей день деякі політичні сили хочуть використати для розколу нашого народу.

Молитва супроводжуватиметься закликами: «Пам’ятаймо сотні тисяч синів і дочок нашого народу… Пам’ятаймо численних полеглих вояків Червоної армії, які першими прийняли удар нападника та які, нерідко кинуті напризволяще своїми командирами, безглуздо гинули на просторах України… Пам’ятаймо незліченні жертви, особливо серед цивільного населення, кривавих безчинств гітлерівських загарбників… Пам’ятаймо тих, хто попри всі небезпеки залишився людиною та рятував життя своїх ближніх, зокрема представників єврейського народу… Пам’ятаймо всіх кривдників, представників двох ворожих таборів, які принесли стільки лиха на наші землі, поручаємо їх Божому милосердю…».