У ПР не хочуть денонсації Харківських угод, бо «Україна має бути вдячна РФ»

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного сесії закон щодо денонсації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного питання до порядку денного проголосували лише 113 народних депутатів з 391 зареєстрованого в сесійній залі.

Законом, внесеним народним депутатом від фракції НУ-НС Андрієм ПАРУБІЄМ, пропонувалося угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану 21 квітня 2010 року в м. Харкові, та ратифіковану Верховною Радою України 27 квітня 2010 року, денонсувати.

Також документом планувалося доручити Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ України повідомити Російську Федерацію про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Виступаючи з парламентської трибуни, перший заступник голови Комітету ВР з закордонних справ Тарас ЧОРНОВІЛ зауважив, що комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР денонсувати дану угоду. При цьому він додав, що остаточне рішення ухвалює сесійна зала. В свою чергу член фракції Партії регіонів Іван ВЕРНИДУБОВ наголосив, що угода не має підлягати денонсації. За його словами, Україна має бути вдячна Росії, яка свого часу "безвозмездно" подарувала АРК нашій країні.