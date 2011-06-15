Третині ЦК КПУ «знімуть голови» на очах у Росії, Африки та Латинської Америки?

Народний депутат від фракції КПУ Ігор АЛЕКСЄЄВ заявляє, що на 44-му з’їзді Комуністичної партії України, який пройде у Києві в Жовтневому палаці 18-19 червня, на 35 відсотків буде оновлено склад Центрального комітету партії.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"У Центральному комітеті практично, я думаю, на майже 35 відсотків будуть нові люди", - сказав І.АЛЕКСЄЄВ.

Він також зазначив, що на з’їзді також буде переобрано президію ЦК. У той же час, відповідаючи на запитання, чи слід очікувати обрання нового лідера партії замість Петра СИМОНЕНКА, І.АЛЕКСЄЄВ сказав: "ніяких питань стосовно лідера партії у нас немає, він активно працює".

За словами депутата, також в ході з’їзду буде заслуханий звіт про діяльність партії, внесено зміни у програму партії, буде відредаговано та доповнено партійний статут тощо.

Крім того, І.АЛЕКСЄЄВ повідомив, що сам з’їзд "буде достатньо представницьким": очікується прибуття близько сорока делегацій з країн Азії, Африки, Латинської Америки, Європи, але найбільш численною буде делегація з Росії на чолі із лідером КПРФ Геннадієм ЗЮГАНОВИМ. Всього ж, як зазначив І.АЛЕКСЄЄВ, у з’їзді візьме участь майже тисяча осіб.

"Я впевнений, що рішення з’їзду і та розмова, яка відбудеться на ньому, нададуть нового імпульсу розвитку партії, і дадуть відповіді на багато питань", - наголосив він.