У Генпрокуратурі нардепам радять домовлятися з Пшонкою заздалегідь

У Генеральній прокуратурі України радять народним депутатам домовлятися про зустрічі з керівником установи Віктором ПШОНКОЮ заздалегідь.

Відповідне звернення сьогодні розповсюдила прес-служба Генпрокуратури у відповідь на вчорашні заяви народних депутатів від опозиції, що В.ПШОНКА навмисно уникає з ними зустрічей.

"Генеральний прокурор України має напружений графік роботи, у тому числі як член Вищої ради юстиції та Ради національної безпеки і оборони України, бере участь у їх робочих засіданнях. Саме 14 червня о 14 годині розпочалося засідання Вищої ради юстиції, де був присутній Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА», - заявили в Генпрокуратурі.

«З огляду на вказане, народним депутатам України, які мали необхідність зустрітися з генеральним прокурором України, варто було б завчасно домовитись про зустріч, щоб уникнути будь-яких недоречностей", - зазначається у заяві ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 червня, народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» намагалися у Генпрокуратурі зустрітися з В.ПШОНКОЮ, щоб передати вимогу про виконання резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні - «припинити політичні репресії проти опозиції і скасувати запобіжний захід для Юлії ТИМОШЕНКО».

Сьогодні, 15 червня, депутати від «БЮТ-Батьківщина» знову спробують потрапити до В.ПШОНКИ з аналогічною метою. Вони мають намір прибути до Генеральної прокуратури о 14.00.