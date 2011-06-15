У ВР відбудуться слухання щодо міграційної політики України
У четвер, 16 червня, о 14:00 Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності проводить комітетські слухання на тему: «Міграційна політика України: практика реалізації, проблеми та перспективи».
До участі у заході запрошені народні депутати України, керівництво міністерств і відомств, що беруть участь у формуванні державної міграційної політики України, провідні науковці, фахівці.
Під час комітетських слухань обговорюватимуться, результати глобальних досліджень міграційної ситуації в Україні, актуальні питання трудової і нелегальної міграції, необхідність формування ефективної міграційної політики держави та проблеми, пов’язані з її реалізацією.
Адреса проведення: Комітет ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, м. Київ, вул. Садова 3-а, кім. 727 (зал засідань)
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