У ВР відбудуться слухання щодо міграційної політики України

У четвер, 16 червня, о 14:00 Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності проводить комітетські слухання на тему: «Міграційна політика України: практика реалізації, проблеми та перспективи».

До участі у заході запрошені народні депутати України, керівництво міністерств і відомств, що беруть участь у формуванні державної міграційної політики України, провідні науковці, фахівці.

Під час комітетських слухань обговорюватимуться, результати глобальних досліджень міграційної ситуації в Україні, актуальні питання трудової і нелегальної міграції, необхідність формування ефективної міграційної політики держави та проблеми, пов’язані з її реалізацією.

Адреса проведення: Комітет ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, м. Київ, вул. Садова 3-а, кім. 727 (зал засідань)

Акредитація обов’язкова. При собі мати редакційне посвідчення.

Акредитація ЗМІ:

Репницька Іва, тел. (066) 195-75-78,

Халявінський Ігор, тел. (067) 230-08-97.