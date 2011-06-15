Запрошуємо журналістів взяти участь у І Всеукраїнському з’їзді пошукових організацій України, який відбудеться у суботу, 18 червня, в Києві. Початок о 12.00.

На з’їзді будуть представлені пошукові організації України, які працюють виключно в межах чинного законодавства. Очікується присутність більш як 130 представників працюючих організацій з 22 областей України, які у червні 2011 року створили Всеукраїнське громадське об'єднання «Союз «Народна пам’ять».

І Всеукраїнський з’їзд пошукових організацій України має на меті визначення першочергових завдань та окреслення проблем, що стоять перед пошуковим рухом України, та визначення шляхів і засобів їх вирішення.

З’їзд відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 26/1, готель «Київ», конференц-зал (2-й поверх).

Просимо акредитуватися для участі у заході не пізніше 18.00 п’ятниці, 17 червня, за тел.: 096-542-55-62, контактна особа – Наталка Андрусенко, координатор із зв’язків з громадськістю.